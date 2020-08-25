Наталка Карпа выпустила альбом колыбельных

Презентация состоялась на выставке украинского художника

Украинская певица Наталка Карпа представила свой новый мини-альбом колыбельных.

– В процессе создания альбома поняла, что хочу донести свой особый посыл не только своим детишкам, но и поделиться этой атмосферой с другими мамочками. Знаю, что месседж, который несу в этих колыбельных является правильным и в дальнейшем будет способствовать здоровому будущему нашей нации, – поделилась Наталка Карпа эксклюзивно с Новым каналом.

Презентация мини-альбома прошла на открытии выставки работ львовского художника Юрия Скандакова.

– Я долго искала обложку и когда мне на глаза попалась картина художника Юрия Скандакова, я поняла, что это то, что мне нужно. Картина называется «Подсолнух», а изображенные на ней мать и дитя. Это очень обо мне! – продолжает Наталка Карпа. – Поэтому вопрос, какой будет обложка, больше не было. Эта картина стала попаданием в самое сердце.

Юрий Скандаков – львовской художник-импрессионист, дизайнер и педагог. Он творил с 60-х годов прошлого века и до наших дней. Большинство картин художника были потеряны или разбросаны по миру, но сейчас удалось собрать значительную часть работ и показать украинскому зрителю в формате ретроспективной выставки.

Выставка будет проходить с 21 августа по 14 сентября, картины львовского художника, которые он создал с 1960-х по 2007 год можно увидеть в историческом здании «Шоколадный домик».

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