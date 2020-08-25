Студия Warner Bros. представила первый тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Бэтмен: смотреть официальный тизер

Режиссер Мэтт Ривз расскажет историей прежних Брюса Уэйна в роли Бэтмена. «Другие фильмы уже показали, что ему пришлось преодолеть страх и самого себя, чтобы стать Бэтменом. Мы встретимся в середине этого криминологического эксперимента и будем наблюдать за тем, как он делает ошибки ». Кроме того, в фильме он хочет осветить тему коррумпированности Готэма: «Мне кажется очень актуальным. Думаю, что так было всегда. Нет такого времени, о котором нельзя было бы снять историю о коррупции. Но сегодня для меня это кажется даже более важным, чем в другие времена».

В фильме также играют: Зои Кравиц (Женщина-Кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (дворецкий Альфред), Джеффри Райт (комиссар Гордон) и другие.

Премьера фильма «Бэтмена» запланирована 1 октября 2021.

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