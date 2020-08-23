Ко Дню Харькова! ТОП самых живописных локаций города в клипе Сергея Бабкина «Бомба-Ракета»

Недавно состоялась премьера нового видеоклипа Сергея Бабкина «Бомба-ракета», которую снимали на протяжении 4-х дней на самых разных локациях Харькова и области. А сегодня, 23 августа, Харьков празднует день рождения. К этой дате мы вместе вспоминаем все харьковские локации из нового видеоклипа артиста.

Действия видеоработы берут начало с маленького «пыльного» чуланчика, в костюмерной харьковского детского театра «Сорванцы». Именно там Ракета просыпается и бежит на поиски своей второй половинки.

Пока Ракета «запускается» в путь, Снежана Бабкина, сыгравшая ключевую роль Бомбы, показывает себя во всей красе в каких-то египетских песках. Хотя нет, подождите-ка, это же Кицевскя пустыня, которая находится в Харьковской области! В народе её прозвали «Кицевка» из-за названия поселка расположенного совсем рядом с песками.

Только сладкая парочка встретилась, мы как будто наблюдаем за развитием их отношений – гуляя по различным местам, они, смеются, ссорятся и, конечно, целуются. Тропинка в лесу, по которой гуляет пара – это Лесопарк.

Забавная сцена происходит на мостике детской железной дороги, когда главные герои немного нелепо в этих огромных костюмах начинают толкать друг друга, в результате чего Ракета чуть не падает на железную дорогу.

Есть момент, когда двое пробегают мимо разрисованных ворот и вдруг замечают знакомые лица – изображенных участников группы «5’Nizza», солистом которой является Сергей. Как оказалось, эти портреты зарисовали за несколько дней до клипа, а съёмочная группа удивительным образом обнаружила их. Это произошло прямо во время съемок, при смене локации, проезжая по улице Рымарской, один из режиссеров заметил зарисовку.

Одна из самых красивых сцен была снята в поле подсолнухов, на харьковских полях, как двигаться в сторону Изюма. Воссоздание космоса происходило непосредственно в городском планетарии.

Запоминающийся яркий танец, при котором добавилось несколько десятков героев был снят на крыше Арт-завода «Механика». Его узнают гости прошлогоднего Impulse Fest, а также уютного квартирника Бабкина.

И напоследок, Бабкины решили оторваться в легендарном харьковском клубе «Живот», которому более 18 лет. Он является даже символичным для Сергея, ведь, как оказалось, именно здесь проходили самые шумные вечеринки с его участием!

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