А вот возвращение в королевскую семью не планируется

Одна из самых известных пар мира принц Гарри и его жена Меган Маркл готовят секретный проект для Голливуда. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что в своем новом проекте герцоги Сассекские выступят продюсерами. Пара уже провела несколько встреч со студиями и киносети. Но пока никаких деталей не сообщается. Кадуть, что скорее всего, это будет телесериал.

Принц Гарри и Меган Маркл представили свою идею NBCUniversal на встрече с главами компании. На встрече присутствовала и глава NBCUniversal Content Studios Бонне Хаммер, которая знакома с Маркл еще со времен ее участия в сериале «Форс-мажоры».

Фото: Getty Images

Читай также:

Сексапильная Настя Каменских полностью обнажилась на природе (ФОТО)

Звезда «Очень странных дел» стал официантом, потеряв работу из-за пандемии