Трогательный рисунок актер посвятил их любви

Известный французский актер Венсан Кассель набил тату ради своей жены Тины Кунаки. Теперь на предплечье селебрити красуется героиня мультфильма Бетти Буп.

Такой неожиданный сюрприз Венсан Кассель устроил, чтобы доказать свою любовь Тени Кунаки. Пап-мастер модернизировал Бетти так, чтобы она внешне была похожа на Тину. Однако, поклонники отмечают, что тату может быть ненастоящим, ведь выглядит достаточно рисовано.

Новую татуировку Венсан Кассель уже представил в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vincentcassel 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Жена актера оценила такой жест, что даже сделала изображение Бетти Буп своей аватаркой в ​​Insatgram.

Фото: Getty Images

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