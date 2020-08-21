Прошло не так много времени, а украинский певец Макс Барских представил еще один свой новый трек. Артист записал сингл LONELY в колллаборации с музыкантом Джаро.

Слушать новую песню Макс Барских & Джаро – Lonely онлайн:

– Эта песня родилась легко, но с самого начала стало понятно, что ей необходим второй характер. Своим куплетом Джаро добавил музыкальному материалу особый вайб, вязкость и выход за грани привычного для меня ритма. LONELY – наш завершающий аккорд уходящему лету, который идеально подойдет для ваших теплых воспоминаний, – комментирует Барских.

Певец продолжает выходить за рамки фирменного звучания 80-х и 90-х, к которому так привыкли его фанаты.

Читай также:

Оля Полякова – «Белый танец»: премьера новой песни!

Помолвлены: Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк