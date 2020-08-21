Артистка представила зажигательную диско-драму

Украинская певица Оля Полякова представила новую песню «Белый танец».

Слушать новую песню Оля Полякова – Белый танец онлайн:

Эксцентричная Оля Полякова называет «Белый танец» музыкальным экшном. Он рассказывает историю главной героини творчества Поляковой, которая из песни к песне продолжает бороться за свое счастье. Это ода женской смелости и отчаянью, решительности и целеустремленности.

– Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безобидный белый танец всего-то длинною в жизнь! – комментирует премьеру Полякова.

Певица создала трек «Белый танец» для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки.

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