Звезда сделал сюрприз любимой на романтическом отдыхе

Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение руки и сердца своей девушке Кристине Горняк 19 августа. Радостным событием в своем Instagram поделился сам жених.

«Она сказала так», – подписал совместное фото Владимир Остапчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vova_ostapchuk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Признаться Владимир Остапчук решил в Стамбуле. Туда пара отправилась, чтобы отпраздновать год знакомства. Кристина подарила Владимиру романтическое путешествие на двоих. В первый вечер пара отправилась на морскую прогулку на яхте по Босфорскому проливе. Тогда телеведущий и позвал любимую замуж.

Известно, что предложение Володомир Остапчук делал с кольцом от Tiffany. До помолвки пара встречалась год.

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