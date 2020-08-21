Помолвлены: Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк
Звезда сделал сюрприз любимой на романтическом отдыхе
Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение руки и сердца своей девушке Кристине Горняк 19 августа. Радостным событием в своем Instagram поделился сам жених.
«Она сказала так», – подписал совместное фото Владимир Остапчук.
Признаться Владимир Остапчук решил в Стамбуле. Туда пара отправилась, чтобы отпраздновать год знакомства. Кристина подарила Владимиру романтическое путешествие на двоих. В первый вечер пара отправилась на морскую прогулку на яхте по Босфорскому проливе. Тогда телеведущий и позвал любимую замуж.
Известно, что предложение Володомир Остапчук делал с кольцом от Tiffany. До помолвки пара встречалась год.
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