Артистка по-своему воссоединилась с природой

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, опубликовала чрезвычайно горячее летнее фото в своем Instagram.

На снимке селебрити позирует полностью обнаженная на лугу. Для кадра Настя Каменских сняла с себя всю одежду и белье, повернулась спиной, показав свои аппетитные формы. Пожалуй, это откровенное фото звезды в ее социальной сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kamenskux 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Новый откровенный пост Настя Каменских подписала так:

«Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой ???? Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция – каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас ???? Только я и природа, и ничто – ни одежда, ни мысли, ни окружающие – не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений. Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом ???? Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает. Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать ???? Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение».

Интересно, кто фотографировал Настю Каменских. Надеемся, что ее муж Потап.

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