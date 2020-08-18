Какие сериалы посмотреть в сентябре? Запитання не из легких, так как выходить будет многое, а вот тратить свое время нужно только на качественный контент. Сериалы Нового канала стартуют уже этой осенью, но на них еще придется подождать. Поэтому лови пидибрку крутых сериалов сентября. Гарантируем, что на некоторые из них ты ждала уже давно!

Сериалы сентября 2020

«Двойка»

3 сезон

Жанр: драма

Премьера: 9 сентября

В главных ролях: Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Лоуренс Хиллиард мл., Маргарита Левиева, Эмили Мид, Дэниэл Саули, Кристофер Бауэр, Крис Кой, Майкл Рисполи, Дэвид Крамхолц

В центре сюжета оказывается громкая история порнографических фильмов семидесятых и восьмидесятых годов двадцатого века, раскрывается на примере двух братьев, которые поднялись на этом виде деятельности в Нью-Йорке.

«Мы те, кто мы есть»

Жанр: драма

Премьера: 14 сентября

В главных ролях: Хлоя Севен, рэпер Кид Кади, Алиса Брага, Джек Дилан Грейзер, Франческа Скорсезе

Американский подросток Фрейзер Уилсон вынужден был переехать в Италию из-за работы его мамы. На военной базе, где теперь работает его мама парень познакомился с очаровательной Кейтлин Харпер. Именно она и поможет Фрейзеру приспособиться к новой жизни в Европе.

«Американская история ужасов 1984»

9 сезон

Жанр: ужасы-антология

Премьера: 18 сентября

В главных ролях: Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн и Мэттью Моррисоном.

Лето 1984 года. Пятеро подростков приезжают из Лос-Анджелеса в летний лагерь «Редвуд», чтобы стать вожатыми. Кроме веселья, их ждет страшный маньяк-убийца, который когда-то бежал из психиатрической больницы.





«Сестра Рэтчед»

Жанр: драма

Премьера: 18 сентября

В главных ролях: Сара Полсон, Синтия Никсон, Джуди Дэвис, Шэрон Стоун, Финн Уиттрок и Чарли Карвер

В 1947 году медсестра Милдред отправляется в Северную Калифорнию, чтобы устроиться на работу в ведущей психиатрической больнице. Тамнад людьми проводят странные эксперименты. Имея секретную миссию, Милдред проявляет себя как хорошая медсестра, благодаря чему ей удается завоевать авторитет. Но в ее душе будет происходить что-то темное.

«Фарго»

4 сезон

Жанр: драма

Премьера: 27 сентября

В главных ролях: Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Эмир Кратчфилд

Четвертый сезон «Фарго» покажет противостояние между мафиозными кланами итальянцев и афоамериканцив в Канзасе в 1950-х годах. Главы мафий обменялись старшими сыновьями, чтобы укрепить свое влияние и заключить союз.

Фарго 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:



Фото: IStock

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