Артист провел «Темную симфоническую ночь» в окрестностях Львова

Украинский певец MÉLOVIN сыграл квартирник «Dark Symphony Night». Небольшой концерт прошел в старинном Свиржском замке возле Львова.

Начался «Dark Symphony Night» поздно ночью, чтобы захватить всех слушателей мистической атмосферой. Особенностью концерта стало симфоническое звучание уже известных композиций MÉLOVIN.

Посетить квартирник смогли только самые преданные меловнаторы. Все нормы карантина были соблюдены.

– «Мы готовы, можем запускать зрителей» – и внутри все оживает. Даже то, что казалось никогда не оживет. Спасибо за этот концерт! Каждому кто присутствовал вживую, каждому кто смотрел прямую трансляцию! Я мечтал о перформансе в стенах не бутафорского замка! Ему на минутку 600 лет, почти ровесники с моей душой, – поделился эмоциями певец.

Артист уже объявил о двух следующие концерти- квартирники в крупнейших городах Украины. Каждый удивит новой невероятной локацией. Количество мест ограничено.

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