Бывшая пара возьеднаеться в живых чтения комедии

Одна из самых известных бывших пар Голливуда звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и актер Брэд Питт впервые с 2001 года примут участие в одном проекте. Селебрити вживую читать комедийный фильм «Крутые времена в Риджмонт Хай». Об этом сообщает издание Just Jared.

За весь период актерской карьеры и своих отношений Брэд Питт и Дженнифер Энистон появлялись играли в одном проекте только раз. Это был один из эпизодов сериала «Друзья», где Питт сыграл эпизодическую роль. Произошло это еще в 2001 году. С тех пор експодружжя за общие проекты не принималось.

Кроме Дженнифер Энистон и Брэда Питта, участие в проекте примут Джулия Робертс, Мэттью Мак-Конеги, Шон Пенн и другие. Кто и какие именно роли будут исполнять звезды раскроют только в прямом эфире.

Чтение фильма «Крутые времена в Риджмонт Хай» пройдут в формате онлайн 20 августа. Наблюдать за происходящим можно будет на Facebook Live и TikTok. Таким образом селебрити хотят собрать средства для некоммерческой организации Шона Пенна CORE, которая помогает бороться с коронавируса и тестировать вакцину от COVID-19.

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