Звезда продемонстрировала вау-эффект собственного бренда косметики

Бизнесвумен Кайли Дженнер чрезвычайно редко публикует собственные снимки без мейка. Но все же в ее Instagram появляются фото в формате «до и после». Таким образом селебрити любит демонстрировать в действии косметические средства бренда косметики Kylie Cosmetics, которым владеет.

Недавно Кайли снова опубликовала фото без макияжа в своей социальной сети. Сделала она это в сториз с наложением фильтра, поэтому «голого» лица мы так и не увидели. Однако, когда звезда опубликовала фото с макияжем, разница оказалась поразительной.

Кайли Дженнер сделал нюдовий макияж продуктами бренда Kylie Cosmetics, который с легкостью можно повторить дома.

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