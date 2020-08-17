В финальных сезонах проект изменит исполнительницу роли жены принца Чарльза

Стриминговий сервис Netflix выбрал новую актрису на роль принцессы Дианы в пятом и шестом сезонах сериала «Корона». Новой Леди Ди станет австралийская актриса Элизабет Дебики. Об этом стало известно из официального Twitter шоу.

«Дух принцессы Дианы, ее слова и поступки живут в сердцах многих. Это настоящая привилегия и честь – присоединиться к виртуозного сериала, который зацепил меня с самого первого эпизода », – прокомментировала Дебики.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Ранее роль более молодой Дианы играла актриса Эмма Коррин. А Элизабет Дебики в сериале охватит тот период жизни, когда принцесса уже повзрослела и вышла замуж за принца Чарльза.

Съемки пятого сезона сериала «Корона» стартуют летом 2021 года. Премьеру следует очкуваты не ранее 2022 года. Роль королевы Елизаветы II в пятой части выполнит Имельда Стонтон. А вот премьера четвертого сезона сериала «Корона» должна состояться уже в 2020 году.

Фото: Getty Images

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