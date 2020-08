В финальных сезонах проект изменит исполнительницу роли жены принца Чарльза

Стриминговий сервис Netflix выбрал новую актрису на роль принцессы Дианы в пятом и шестом сезонах сериала «Корона». Новой Леди Ди станет австралийская актриса Элизабет Дебики. Об этом стало известно из официального Twitter шоу.

«Дух принцессы Дианы, ее слова и поступки живут в сердцах многих. Это настоящая привилегия и честь – присоединиться к виртуозного сериала, который зацепил меня с самого первого эпизода », – прокомментировала Дебики.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020