Sимптом – «Скол»: премьера нового альбома и клипа. Не пропусти!

«Мы вернемся назад, но после того как уйдем…» – поет Sимптом в первом треке альбома, и возвращается к сольному творчеству. Альбом «Скол» – первый полноформатный релиз артиста после участия в знаковых группах «Грибы» и Grebz.

– Альбом «Скол» стал для меня экспериментом, который начался в 2015 году. Я вышел из зоны комфорта в музыкальном плане и открылся с разных сторон, – рассказал о задумке релиза сам артист.

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13 совершенно разных по стилистике треков объединены на пластинке неслучайно – ведь борьба преследует всех не только на поле боя, но и в личных отношениях, любви, дружбе и даже уличной культуре. Альбом разделен на 2 части – лирическую с певческими припевами и более жесткую со скоростной читкой в куплетах.

– Главная идея альбома – не сдаваться и идти к своей мечте, цели, – отметил Sимптом. – Продолжать движение, сколько бы сколов и проблем не было бы на пути, но при этом оставаться человеком.

Вместе с альбомом артист презентовал клип на трек «Ретро Минимал». Видео – история о сколах, которые привели Sимптома к сегодняшнему дню.

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