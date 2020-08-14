Звездная пара ожидает пополнения в семье

Американский певец Джон Ледженд и его жена Крисси Тейгена наконец официально подтвердили, что ждут третьего ребенка.

Первые слухи о беременности Крисси появились, когда Джон Ледженд выпустил клип на песню «Wild». Жена певца снялась в нем уже с круглым животиком, чего не смогли не заметить фанаты. Поэтому Тейгена решила раскрыть все карты и призналась, что находится в интересном положении.

«Посмотрите на этого третьего ребенка. О боже », – говорит модель на видео, которое опубликовала в своих социальных сетях.

Напомним, что Джон Ледженд и его жена Крисси Тейгена поженились в 2013 году. В общем пара знакома 13 лет. Сейчас селебрити вместе воспитывают 4-летнюю Луну и 2-летнего Майлза.

Фото: Getty Images

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