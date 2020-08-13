Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЗвездный отец: Эд Ширан впервые станет отцом

Звездный отец: Эд Ширан впервые станет отцом

Малыш должен появиться на свет уже совсем скоро

Британский певец Эд Ширан готовится впервые стать отцом. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на инсайдера.

– Они невероятно счастливы и взволнованы. Карантин помог им долгое время скрывать новость о грядущем пополнении, однако накануне счастливого события они все же решили поделиться ею с друзьями и семьей. Малыш должен появиться на свет уже в этом месяце, – сообщают инсайдеры.

Ширан и его жена Черри Сиборн официально информацию о беременности не подтверждают. Но известно, что ребенок должен появиться уже в ближайшее время, потому что жена Ширана находится на последнем месяце.

Фото: Getty Images

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