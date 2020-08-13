Новый каналG.spaceШОУМАНИЯДля Apple TV +: Леонардо ДиКаприо снимется в новом фильме Скорсезе

Для Apple TV +: Леонардо ДиКаприо снимется в новом фильме Скорсезе

Съемки ленты уже начались

Недавно известный американский режиссер Мартин Скорсезе подписал долгосрочное соглашение на сотрудничество с Apple TV +. Об этом пишет издание Variety.

Первой лентой Скорсезе Apple TV станет фильм «Убийцы цветочного месяца». Сценарий основан на одноименной книге писателя Дэвида Гранна.

Фильм «Убийцы цветочного месяца» расскажет о резне местных жителей в поселении Осейдж, где нашли нефть. В 20-х годах ФБР начало расследовать детали этого преступления.

Премьера фильма «Убийцы цветочного месяца» состоится в стриминговому сервисе Apple TV в 2021 году.

Фото: Getty Images

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