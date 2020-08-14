Новый каналG.spaceШОУМАНИЯСпалились: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно поженились (ФОТО)

Спалились: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно поженились (ФОТО)

Мама парня похвасталась счастливым сыном

После того, как Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц заручились, в СМИ начали обсуждать возможное тайной свадьбе пары. Но никаких подтверждений счастливой события не находилось. И вот недавно на тайную свадьбу сына и его избранницы намекнула звездная мама Виктория Бекхэм.

Британский дизайнер поделилась свежим снимком сыновей Круза и Бруклина в своем Instagram. На фото на переднем плане четко видно обручальное кольцо на безымянном пальце Бруклина. А подпись к снимку лишь подтверждает догадки фанатов.

«Люблю вас так сильно @brooklynbeckham @cruzbeckham X ???? @nicolaannepeltz X», – подписала фото с сыновьями Виктория Бекхэм.

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Фото: Getty Images

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