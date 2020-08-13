HBO Max представил трейлер комедии «Небеременна». Он расскажет об экс-подружек, которым придется отправиться в путешествие, чтобы одна из девушек могла сделать аборт.

Небеременна: смотреть официальный трейлер

По сюжету, 17-летняя Вероника узнает, что забеременела. Поскольку становиться матерью девушка не планировала, она решает сделать аборт. Вот только ближайшая клиника, где она может пройти процедуру без согласия родителей, находится за полторы тысячи километров. У Вероники нет машины, поэтому она обращается за помощью к своей бывшей лучшей подруги Бейли, чтобы и увезла ее в клинику. По дороге к месту назначения девушки попадают в кучу приключений.

Режиссером фильма стала Рэйчел Ли Голденберг. Лента является адаптацией одноименного молодежного романа писательницы Дженни Хендрикс.

Фильм «Небеременна» выйдет на HBO Max 10 сентября 2020.

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