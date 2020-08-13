Знаменитости подтвердили свою дружбу на новом уровне

Певица Кара Делевинь и фотомодель Кайя Гербер недавно сделали одинаковые татуировки. Об этом стало известно из Instagram Гербер.

Фотомодель опубликовала серию милых снимков с Карой Делевинь в сториз в честь 28-летия подруги. На одном из фото изображен ножки подружек, на которых красуются одинаковые татуировки. На внутренней стороне ступни каждая из девушек набито надпись «Soulemate», что в переводе с английского означает «родственная душа».

Посмотреть эту публикацию в Instagram kaiascara 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Интересно, не вышли отношения подружек на романтический левел. Ведь когда-то Кара Делевинь сделала парное тату со своей девушкой.

Фото: Getty Images

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