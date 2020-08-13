Soulemate: Кара Делевинь и Кайя Гербер сделали парное тату (ФОТО)
Знаменитости подтвердили свою дружбу на новом уровне
Певица Кара Делевинь и фотомодель Кайя Гербер недавно сделали одинаковые татуировки. Об этом стало известно из Instagram Гербер.
Фотомодель опубликовала серию милых снимков с Карой Делевинь в сториз в честь 28-летия подруги. На одном из фото изображен ножки подружек, на которых красуются одинаковые татуировки. На внутренней стороне ступни каждая из девушек набито надпись «Soulemate», что в переводе с английского означает «родственная душа».