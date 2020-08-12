Международный Благотворительный Фонд «Украинская Биржа Благотворительности» при поддержке Фонда Виктора Пинчука полностью перезапустила наибольшую благотворительную онлайн-платформу Украины. Отныне ubb.org.ua становится dobro.ua.

dobro.ua – это обновленная платформа от Украинской Биржи Благотворительности и место, где собрано сотни благотворительных проектов от сотни проверенных организаций. На сайте 24/7 можно отслеживать ход сбора средств на социальные проекты в различных сферах жизни: от медицины до поддержки местных инициатив.

– Благотворительность постепенно шаг за шагом становится частью обыденности украинский. И мы делаем все, чтобы стать максимально удобным сервисом, чтобы удовлетворить эту потребность. Новая платформа dobro.ua, как воздух, необходима украинскому некоммерческому сектору, чтобы объединять вокруг добрых дел можно больше неравнодушных людей и собирать все больше средств на благотворительные проекты. Наш новый сайт сможет одновременно принимать более 10000 платежей одновременно и поддерживать тысячи социальных проектов. И это только начало, – делится подробностями директор Украинской Биржи Благотворительности Ирина Гуцал.

Среди нововведений платформы:

• личный кабинет пользователя, где содержаться финансовая информация и детали поддержать проектов с ходом их реализации

• кампании, где каждый пользователь сможет запустить собственный сбор средств на любой из существующих проектов и фактически будет персонифицированный “благотворительный фонд в кармане”

• мероприятия, где можно приобщиться к концертов, выставок, лекции и т.д., а средства будут направлены на благотворительность, а также принять участие в благотворительных розыгрышах или лотереях.

Цель проекта: мотивировать украинский присоединяться к благотворительным инициативам и поддерживать только проверенные благотворительные фонды и организации. Слоган проекта: мир, где каждый делает добро.

Украинская Биржа Благотворительности – международных благотворительный фонд, который запустил и поддерживает работу первой и крупнейшей в Украине фандрайзинговой платформа онлайн-благотворительности, эффективный и современный инструмент для привлечения средств на различные благотворительные и социальные проекты. За 9 лет работы платформа привлекла на благотворительность более 313 000 000 грн, поддержала почти 6000 проектов и стала победителем многочисленных национальных конкурсов и рейтингов в сфере благотворительности. Украинская Биржа Благотворительности – профессионально о добре.

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