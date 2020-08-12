Сколько миллионов заработали мужчины-актеры за прошлый год

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2020 года. Как и в прошлом году, список самых богатых возглавил актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. Его доход за прошлый год составил 87, 5 миллионов долларов, что на 1, 9 миллионов меньше, чем в прошлом году. Интересно, что более четверти общей прибыли в 545, 5 миллионов долларов десяти самых высокооплачиваемых актеров принес стриминговий сервис Netflix.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров 2020:

1. Дуэйн Джонсон – $ 87, 5 миллионов

2. Райан Рейнольдс – $ 71,5 миллионов

3. Марк Уолберг – $ 58 миллионов

4. Бен Аффлек – $ 55 миллионов

5. Вин Дизель – $ 54 миллиона

6. Акшай Кумар – $ 48, 5 миллионов

7. Лин-Мануэль Миранда – $ 45, 5 миллионов

8. Уилл Смит – $ 44, 5 миллионов

9. Адам Сэндлер – $ 41 миллион

10. Джеки Чан – $ 40 миллионов

Фото: Getty Images

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