У кого больше: список самых высокооплачиваемых актеров 2020
Сколько миллионов заработали мужчины-актеры за прошлый год
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2020 года. Как и в прошлом году, список самых богатых возглавил актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. Его доход за прошлый год составил 87, 5 миллионов долларов, что на 1, 9 миллионов меньше, чем в прошлом году. Интересно, что более четверти общей прибыли в 545, 5 миллионов долларов десяти самых высокооплачиваемых актеров принес стриминговий сервис Netflix.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров 2020:
1. Дуэйн Джонсон – $ 87, 5 миллионов
2. Райан Рейнольдс – $ 71,5 миллионов
3. Марк Уолберг – $ 58 миллионов
4. Бен Аффлек – $ 55 миллионов
5. Вин Дизель – $ 54 миллиона
6. Акшай Кумар – $ 48, 5 миллионов
7. Лин-Мануэль Миранда – $ 45, 5 миллионов
8. Уилл Смит – $ 44, 5 миллионов
9. Адам Сэндлер – $ 41 миллион
10. Джеки Чан – $ 40 миллионов
Фото: Getty Images
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