Королевские потомки чуть не перессорились со всей семьей

Недавно в печать вышла биография Меган Маркл и принца Гарри «В поисках свободы». Ее авторами стали журналисты Омид Скобы и Кэролайн Дюран. За короткое время книга успела стать бестселлером, а западные СМИ продолжают постоянно ее цитировать и открывать новые факты из жизни королевской семьи.

Недавно американские медиа обнародовали очередной факт из биографии герцогов Сассекских. Принцы Гарри и Уильям превратили семейную фотосессию по случаю 70-летия принца Чарльза в 2018 году в «настоящий кошмар». Как сообщили инсайдеры, братья постоянно спорили с отцом, и никак не могли найти удобную для всех дату, чтобы провести фотосессию.

Тем не менее, все удалось и фотосессия таки состоялась. Один из прекрасных снимков королевской семьи в честь 70-летия принца Чарльза даже опубликовали в своем Instagram принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kensingtonroyal 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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