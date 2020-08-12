Братья-озорники: принц Гарри и принц Уильям едва не сорвали семейную фотосессию на 70-летие принца Чарльза
Королевские потомки чуть не перессорились со всей семьей
Недавно в печать вышла биография Меган Маркл и принца Гарри «В поисках свободы». Ее авторами стали журналисты Омид Скобы и Кэролайн Дюран. За короткое время книга успела стать бестселлером, а западные СМИ продолжают постоянно ее цитировать и открывать новые факты из жизни королевской семьи.
Недавно американские медиа обнародовали очередной факт из биографии герцогов Сассекских. Принцы Гарри и Уильям превратили семейную фотосессию по случаю 70-летия принца Чарльза в 2018 году в «настоящий кошмар». Как сообщили инсайдеры, братья постоянно спорили с отцом, и никак не могли найти удобную для всех дату, чтобы провести фотосессию.
Тем не менее, все удалось и фотосессия таки состоялась. Один из прекрасных снимков королевской семьи в честь 70-летия принца Чарльза даже опубликовали в своем Instagram принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Фото: Getty Images
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