Потап рассказал о страшном ДТП, в котором Настя Каменских едва не лишилась жизни

Инцидент произошел в 2006 году

Украинский рэпер Потап стал звездным героем YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». Во время интервью муж Насти Каменских поделился пикантными подробностями их личной жизни. В частности, он рассказал о самых необычных местах, где они занимались сексом. Кроме того, Потап затронул тему прошлого и с болью в сердце вспомнил страшное ДТП, которое едва не унесло жизнь Каменских в 2006 году.

Инцидент произошел за месяц до старта съемок дебютного клипа дуэта «Потап и Настя» на сингл «Без любви». Каменских вместе с бывшим молодым человеком Владимиром Дятловым и его родителями возвращалась в Киев с концерта в Николаеве. Но добраться до пункта назначения им не удалось.

Автомобиль с Настей Каменских попал в ДТП, в ходе которого он перевернулся восемь раз. Родители бывшего возлюбленного певицы скончались, а сама она получила серьезные травмы. Девушку выбросило из машины, при этом она головой разбила лобовое стекло.

Ведущая «Экзамена на откровенность» Маша Ефросинина была шокирована. Ведь несмотря на то, что она крутится в мире шоу-бизнеса и близко знакома со звездной парой, об этом ДТП она услышала впервые. Потап также подчеркнул, что произошедшее сильно повлияло на отношение Насти Каменских к жизни.

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