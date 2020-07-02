Певица показала, как проводит летние дни

Недавно Настя Каменских призналась, что три года назад тайно вышла замуж. Поклонники певицы никак не могли наговориться об этом, вовсю обсуждая фотографии с церемонии бракосочетания Насти и Потапа в Лас-Вегасе (США). Казалось, уже ничего не сможет затмить эту новость… Но певица таки нашла решение!

Сегодня, 2 июля, Настя Каменских опубликовала в Instagram пикантное фото. Снимок сделал под водой, на нем запечатлено, как артистка ныряет в бассейн. При этом с первого взгляда может показаться, будто Настя плавает абсолютно обнаженной. Но это не так. Если приглядеться, легко заметить плавки черного цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 2 Июл 2020 в 12:34 PDT

Поклонники Насти Каменских оживленно отреагировали на публикацию. Они засыпали микоблог украинской поп-исполнительницы многочисленными комплиментами: «Сначала мне показалось, что Настя обнаженная, а потом присмотрела и…», «Это очень красиво», «Я завидую вам. Столько уверенности в себе. Красотка!», «Как красивоооо❤️», «Наша красавица! Не фигура, а мечта!», «Богиня! Мечтаю о таком же теле… Сколько же сил вложено в эти формы…», «Роскошь! Повезло Потапу, завидуют все мужчины».

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