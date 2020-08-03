Артистка наконец дождалась заветной награды

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, получила свою «Золотую кнопку» от YouTube. Такая награда ознаменовала первый миллион подписчиков на канале ее видеоблога NKofficial.

– В NKblog всю мою жизнь как на ладони: я вместе с подписчиков переживала самые знаковые события моей жизни, мы вместе радовались и огорчались, вдохновлялись и мотивировались. И дальше будет еще больше, обещаю 🙂 Я благодарна также своей команде, которая поддерживает мои самые смелые идеи – эта кнопка наша и, верю, что следующая – не за горами, – прокомментировала награду NK | Настя Каменских.

Свой YouTube-канал Настя Каменских запустила еще в 2016 году. Тогда она бросила себе спортивный вызов, чтобы сделать свое тело подтянутым. Сейчас видеоблог артистки в целом насчитывает почти 400 млн просмотров и 1250000 подписчиков.

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