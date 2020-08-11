Похудевшая Адель заигрывает с Брэдом Питтом. Новая пара?

Анонимный источник поговаривает о возможном романе звезд

Британская певица Адель последнее время стала блиижче и больше общаться с голливудским актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает анонимный источник изданию New Idea.

– Она прекрасно себя чувствует и мужчины уделяют ей много внимания. Совсем недавно она общалась с Брэдом. Он считает ее не только красивой, но и смеется всякий раз, когда они тусуются разговаривают по телефону. Она умеет хранить секреты, и это очень нравится консервативном Питту, – рассказывает аноним.

Похоже, что Брэд Питт и сам не прочь встречаться с Адель. Ведь певица покорила его своим дерзким чувством юмора.

– Брэд надеется, что у них есть шанс, но он не уверен, что Адель думает так же. У него складывается мнение, что она больше не собирается оседать, – сказал близкий актера инсайдер.

Интересно, перерастет все же эта симпатия в нечто большее. Ведь Адель снова собиралась сосредоточиться на музыкальной карьере.

Фото: Getty Images

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