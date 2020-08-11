Артистка собирается взяться за развитие музыкальной сферы в Украине

Украинская певица Оля Полякова стала членом правления Всеукраинской музыкальной профсоюза. 23 июня 2020 было проведено учредительное собрание профсоюза, которая объединила известных артистов и продюсеров. Официальный документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины получили председатель Профсоюза продюсер Михаил Ясинский, заместитель председателя Профсоюза и правовед Анна Степаненко.

Потребность в создании профессионального союза для музыкантов в Украине возникла давно. Но реализация вопросу состоялась из-за карантина. Ведь через него на неопределенный срок запретили проведение массовых мероприятий, в том числе и концертов. Это заставило певцов, музыкантов и их команды объединиться и предложить государству план развития украинской музыкальной отрасли.

Сейчас украинская музыкальная профсоюз разрабатывает программу музыкальной индустрии на ближайшие 5 лет.

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