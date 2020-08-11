Убитый горем Джуд Лоу в таинственном городе в трейлере сериала «Третий день»
Американский телеканал HBO представил трейлер своего нового минисериала «Третий день» ( «The Third Day»).
Третий день: смотреть официальный трейлер
Сериал расскажет о загадочных событиях, которые отбывают в маленьком городке. В ризниий время к нему приезжают супруги, с которыми и происходят странные вещи. Они будут пытаться понять, чем на самом деле живет город и что именно скрывают его жители, придерживаются загадочных старых ритуалов.
Сериал «Третий день» будет состоять из шести серий, которые поделят на две части – «Лето» и «Зиму». Каждая поведает истории одного из главных персонажей.
Главные роли исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис. Также в сериале сыграли Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн, Фрейя Аллан и другие. Создателями проекта стали Феликс Барретт и Деннис Келли.
Премьера сериала «Третий день» запланирована на 14 сентября 2020 года.
Читай также:
За музыку: Оля Полякова вместе с продюсером создала профсоюз