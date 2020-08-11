Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНеожиданное воссоединение: Моника Беллуччи и Венсан Кассель встретились в Италии

Неожиданное воссоединение: Моника Беллуччи и Венсан Кассель встретились в Италии

Бывшие супруги провели вместе время на озере Комо

Недавно актеров Монику Белуччи и Венсана Касселя заметили вместе на отдыхе на озере Комо в Италии. Лишней интриги разводить не будем, супруги встретилось там ради старшей дочери Девы. Там девушка снималась в рекламной кампании Dolce & Gabbana. Развод разводом, но когда дело доходит до детей, бывшие могут найти общий язык.

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Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе с младшей дочерью Леони приехали поддержать Деву во время масштабных съемок, которые проходили в конце июля. После вся семья осталась в Италии, чтобы провести некоторое время вместе. Настоящий семейный отдых.

Фото: Getty Images

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