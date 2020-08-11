В США снимут продолжение легендарных «Грязных танцев»

Проект реализуют без Патрика Суэйзи

Студия Lionsgate собирается снять продолжение легендарного фильма «Грязные танцы». Информацию уже официально подтвердили представители студии.

– Это снова будет романтический ностальгический фильм, которого ждали фанаты франшизы, – заверил генеральный директор студии Джон Фелтаймер.

Детали сюжета продолжения «Грязных танцев» не сообщают. Но известно, что в новом фильме мы увидим исполнительницу главной роли – Дженнифер Грей. Можливо6 в ленте вспомнят и персонажа актера Патрика Суэйзи, который в 2009 году умер от рака поджелудочной железы.

Напомним, что фильм «Грязные танцы» впервые вышел на экраны в 1987 году. Лента получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму и «Грэмми» за лучшее исполнение дуэтом. В течение многих лет саундтрек «The Time Of My Life» считают одной из культовых. А история любви Бэби и Джонни до сих пор отзывается в сердцах зрителей.

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