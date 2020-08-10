Новый каналG.spaceШОУМАНИЯТест! Насколько ты «бро» настоящего рокера

Тест! Насколько ты «бро» настоящего рокера

24 августа, в День Независимости Украины, легенды украинского рока соберутся на BRO! FEST, чтобы сыграть шестичасовой вертикальный концерт. Уже известна первая часть лайн-апа фестиваля: Green Grey, Vopli Vidoplyasova, «Табула Раса», «Скрябін», которые выступят вместе с Yurcash и dj Толя-Мiсячнi трАНбони. В честь этого события мы подготовили тест, насколько ты бро настоящего рокера –  BRO TEST!

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