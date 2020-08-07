Новый каналFAKEНовостиКто твой парень из FAKE? ТЕСТ

Кто твой парень из FAKE? ТЕСТ

Каждая девушка хочет себе идеального бойфренда. Но идеал у каждого свой. Для кого-то это бедбой на крутой тачке, как Марк из FAKE, а для кого-то – надежный и милый романтик, как конкурент за сердце блогера Лизы айтишник Дима. Наши ребята из FAKE – те, еще красавчики. Как думаешь, кто из них мог бы стать твоим бойфрендом? Пройди наш тест и узнай, кто тебе подходит – Марк или Дима.

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