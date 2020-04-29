Рофл, инфасотка, муд, олды… Чего только не придумают подростки, чтобы зашифровать свое общение. Сленг – их особый мир, вход в который строго по пропускам. Давайте проверим, сможете ли вы общаться с ними на одном языке! Пройдите тест и не забудьте поделиться результатом в соцсетях. Начинаем:

Подростковый словарь сленга – только первая ступенька взаимопонимания подростков между собой и с родителями. К сожалению, близкие не подозревают, какие эмоции дети переживают и держат в себе. Новый канал подготовил для зрителей сюрприз – 8 мая, в пятницу, в эфире канала выйдут все серии нашумевшего и самого обсуждаемого сериала в соцсетях «Первые ласточки»! Не пропусти, а лучше посмотри с ребенком или сестрой и братом. Вам будет что обсудить.