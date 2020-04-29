Новый каналНовостиТест! Хард или на изи? Понимаете ли вы подростковый сленг?

Тест! Хард или на изи? Понимаете ли вы подростковый сленг?

Рофл, инфасотка, муд, олды… Чего только не придумают подростки, чтобы зашифровать свое общение. Сленг – их особый мир, вход в который строго по пропускам. Давайте проверим, сможете ли вы общаться с ними на одном языке! Пройдите тест и не забудьте поделиться результатом в соцсетях. Начинаем:

Подростковый словарь сленга – только первая ступенька взаимопонимания подростков между собой и с родителями. К сожалению, близкие не подозревают, какие эмоции дети переживают и держат в себе. Новый канал подготовил для зрителей сюрприз – 8 мая, в пятницу, в эфире канала выйдут все серии нашумевшего и самого обсуждаемого сериала в соцсетях «Первые ласточки»! Не пропусти, а лучше посмотри с ребенком или сестрой и братом. Вам будет что обсудить.

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