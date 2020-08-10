Для его жены Филипп Коэн это первый ребенок

Звезда сериала «Молодой Папа» актер Джуд Лоу в шестой раз стал отцом! Жена Филиппа Коэн родила селебрити малыша. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О пополнении в семье селебрити стало известно не официального заявления звездной пары. Фотографы Daily Mail сфотографировали Джуда Лоу и Филиппу Коэн во время прогулки. На снимках жена актера была уже без беременного животика. Сами супруги радостную новость пока не комментирует. Поэтому пол и имя малыша тоже не раскрывают.

Для Джуда Лоу это уже шестой ребенок, а для его второй жены Филиппы Коэн это первенец.

Исполнитель роли молодого папы и его избранница Филиппа поженились в 2019 году. Коэн стала второй официальной женой актера. До этого Джуд Лоу был женат на дизайнере Сэди Фрост, в браке с которой родилось трое детей. Также у актера есть еще двое детей: дочь от новозеландской модели Саманты Берк и еще одна дочь от певицы Кэтрин Гардинг.

Фото: Getty Images

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