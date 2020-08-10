Оля Полякова осталась без трусиков! Как так?

Артистка призналась, что иногда не носит белье

Украинская певица Оля Полякова любит эпатировать публику неожиданными заявлениями. Недавно в своем Instagram «королева ночи» откровенно поделилась со своими подписчиков конфузом с бельем. Собираясь на один из своих многочисленных концертов, артистка забыла трусики! Она не просто не положила их в чемодан, а вообще не надела их!

– Я, как обычно, забыла, как собираться на концерты и приехала вообще без косметики. Мало того, я еще и трусы забыла. Я приехала в штанах, а под брюки я их как-то не надела. Я в чемодан, а у меня вообще нет трусов! – призналась певица.

Олю Полякову выручила ее профессиональная команда. Одна из представительниц певицы привезла ей белье и на концерт артистка вышла в полной боевой готовности.

Читай также:

Тест! Насколько ты «бро» настоящего рокера

Артем Пивоваров с синглом «Дежавю» прозвучал на волнах австралийского радио