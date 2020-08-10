Селебрити готовится к новой роли в кино

Американский актер и солист группы «30 Seconds To Mars» Джаред Лето превратится в известного художника украинского происхождения Энди Уорхола. Об этом звезда сообщил в своем Instagram.

Несколько дней назад Джаред Лето опубликовал пост с фотографиями Энди Уорхола, поздравив художника с днем ​​рождения. 6 августа ему исполнилось бы 92 года.

«Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола в будущем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. С днем ​​рождения, Энди. Нам не хватает тебя и твоего гения », – подписал серию снимков актер.

Когда именно начнутся съемки байопика о Энди Уорхола и кто именно станет режиссером, пока неизвестно. Но известно, что Джаред Лето уже начал готовиться к роли. Недавно он приобрел права на книгу 1989 «Уорхол: биография» Виктора Бокриса.

Фото: Getty Images

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