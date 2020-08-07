Звезда рассказала интимные подробности из жизни с будущим мужем

Американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум вскоре готовятся стать родителями. Но этого могло бы и не произойти, ведь в 2017 году пара уже расходилась.

Впервые Кэти Перри раскрыла причины расставания с Орландо Блумом. В эксклюзивном интервью для издания PEOPLE селебрити рассказала, почему они с любимым разошлись в 2017 году.

Через бурное развитие отношений паре понадобилось сделать паузу. Поэтому они решили, что им необходимо побыть отдельно друг от друга, чтобы разобраться в себе. После разрыва их отношения стали крепче.

– На самом деле речь идет об индивидуальной путешествие, которое делает все лучше. Мы оба должны были отправиться в это путешествие отдельно, так как не моя половина и его половина составляют единое целое. Это благодаря моей целостности и его целостности все получается – пояснила Кэти Перри.

Также певица добавила, что они с Орландо Блумом вместе прошли много. Поэтому сейчас они уверены в своем будущем.

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