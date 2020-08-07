Почему Камерон Диаз ушла из кино?

Причиной всему стала семья и родительские хлопоты

С 2014 года актриса Камерон Диаз не снималась в одном фильме. Ее последней работой стал музикл «Энни». Без каких-либо официальных заявлений звезда завершила свою актерскую карьеру.

И вот недавно в интервью Квинет Пэлтроу для ее шоу шоу Гвинет Пэлтроу In goop Health: The Sessions Камерон Диаз раскрыла настоящие завершении своей карьеры в кинематографии.

– Я работала так долго и так трудно, снимаясь в фильмах и прочее … И у меня совсем не оставалось времени на личную жизнь. Поэтому я решила перестать сниматься и сконцентрироваться на себе, отношениях с семьей и друзьями. Тогда я встретила Бенджамина и мы поженились буквально в тот же момент, потому что оба почувствовали, что нам это нужно, – поделилась звезда.

Также Камерон Диаз не нравилось поведение съемочной группы с актерами.

– Актеры инфантильные. Тебя делают все, тебя обслуживают, и мне это на самом деле никогда не казалось комфортным. Мне комфортно ухаживать за собой самостоятельно. Мне нужно было убедиться, что я могу о себе позаботиться, что я знаю, как это – быть взрослым, ориентироваться во взрослой жизни и сводить все ее части воедино. Так, как захочется мне, а не как кажется правильным другим людям. Я спросила себя: «Как должна проходить мою жизнь? Куда я направляюсь? Я – архитектор своей жизни », – сказала актриса.

Сейчас звезда абсолютно довольна своей жизнью и не жалеет о принятом решении.

– Это умиротворение. Теперь у меня на душе спокойно и я наконец могу позаботиться о себе. Не все смогут меня понять, но работать на том уровне и быть публичным – это постоянное напряжение и отдача энергии. Когда я остановилась, я по-настоящему посмотрела на свою жизнь и увидела, как все обстоит на самом деле. Потому что когда ты работаешь над фильмом – это прекрасная отговорка. Ты работаешь по 12:00 в день, тебя нет месяцами и нет времени об этом подумать, – рассказала Камерон Диаз.

Фото: Getty Images

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