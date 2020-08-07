Артистка собирается выпускать музыкальное шоу

Американская певица Леди Гага запускает собственное радио на Apple Music. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

«В течение последних нескольких недель я пыталась придумать, как, сидя дома, я могу помочь тому, что я называю единственным глобальным сообществом, которое, как я убеждена, хорошо по своей природе и очень дорого моему сердцу и сердцам многих. Обдумав, как я могу помочь обществу и миру, я очень рада выпустить это шоу и иметь возможность делиться невероятными миксами и музыкой еженедельно », – подписала фото с логотипом своего радио Леди Гага.

В первом эпизоде ​​Gaga Radio певица поговорить с продюсером и музыкантом BloodPop, который участвовал в создании ее последнего альбома Chromatica, вышедший в мае. Выпуск будет доступен уже с 7 августа. Далее выпуски будут выходить еженедельно.

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