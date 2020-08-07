В интервью ведущей реалити «У кого больше?» (Новый канал) Анне Олицкой девушка рассказала об отношениях с очень богатым украинским бизнесменом

Отношения YouTube-блогера и участницы проекта «Холостяк» Рамины обсуждали все, кто только может, – долгое время она встречалась с певцом Виталием Козловским. Но были в жизни девушки и другие партнеры, истории о которых Рамина не рассказывала. К примеру, в интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой блогерка призналась, что встречалась с украинским олигархом.

– Это было перед проектом «Холостяк», – говорит Рамина. – Я на тот момент состояла в модельном агентстве. И одна девушка оттуда предложила познакомить меня со своим другом-олигархом. Рассказала, что он давно ищет себе девушку, но из-за постоянной занятости не может найти.

Мужчине на тот момент было около 36 лет, и он часто предлагал Рамине деньги на подарки и путешествия.

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– За все время отношений могла попросить очень много денег, но стеснялась, – поделилась с ведущей Нового канала YouTube-блогерка. – Спрашивала у мамы, насколько удобно просить у него две тысячи гривен на сумочку. Хотя сумки у него можно было заказывать намного дороже.

Самый дорогой подарок, который сделал украинский олигарх Рамине, был автомобиль. Его парень презентовал по случаю дня рождения девушки.

– Он спросил, какую машину я бы хотела, – вспоминает гостя Анны Олицкой. – Нет, чтобы попросить Mercedes или Toyota. Я ответила – Nissan Juke (смеется). И то он не купил, а доложил мне денег. Я продала свое предыдущее авто, и определенная сумма у меня уже была.

И все бы в этой истории было прекрасно, если бы бизнесмен не был женат. Хотя на момент отношений, уверяет Рамина, она об этом и не подозревала. Пара не скрывалась, и окружающие видели, как они проводят вместе время. А о том, что у ее экс-возлюбленного была жена, YouTube-блогер узнала совсем недавно.

А премьера реалити «У кого больше?» с участием ведущей Анны Олицкой – уже 31 августа на Новом канале!