Актер открыл милые подробности знакомства с будущей женой

Голливудский актер Орландо Блум и певица Кэти Перри одна из самых обсуждаемых пар в мировом шоу-бизнесе. Их отношения начались и развивались на глазах у миллионов поклонников, а теперь пара ожидает появление первенца. Фанатам никогда не бывает мало подробностей из жизни звездной пары. Так, недавно в интервью для издания The Mirror Орландо рассказал о дне, когда впервые встретил Кэти Перри. Предупреждаем: после его слов ты обязательно скажешь «оооо».

Первая встреча Орландо Блум и Кэти Перри состоялась в 2016 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

«Я стоял на сцене и смотрел на публику в зале, и Кэти была там, просто сидела среди толпы людей. Я помню, что она была одета в красивую розовую платье. Тогда я подумал: «Вау, я думаю, что это Кэти Перри», – признался Блум.

Тогда актер не растерялся и даже подошел к столику, где сидела Кэти Перри, чтобы привлечь ее внимание.

«Она сидела за столом рядом с Дензелом Вашингтоном, которому в тот момент, когда я подошел, доставили коробку с гамбургерами. Когда я это увидел, я спросил его: «Эй, приятель, могу я взять один?» Он ответил, что, конечно, я могу это сделать. Тогда я взял гамбургер и подмигнул Кэти», – рассказал актер. Познакомиться ближе паре удалось уже на афтепати церемонии.

Фото: Getty Images

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