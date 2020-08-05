Украинский Адель: Солистка группы Kazka стала блондинкой
Артистка радикально изменила цвет волос
Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая в понедельник, 3 августа, отпраздновала свое 28-летие. Отметила звезда этот день не только тортом со свечами, но и изменением цвета имиджа. На странице группы в Instagram опубликовали фото певицы, на котором она предстала в образе яркой блондинки.
«Сегодня у нас особый повод – празднуем день рождения нашей сказочной Саши. От нас хотим пожелать тебе красочных эмоций и счастья, чтобы мечты осуществлялись, а в сердце царила любовь. Сил и сил написать «свою книгу» – яркую, полную впечатлений, любви, счастья и понимания. C Днем рождения!” – подписали кадр коллеги Саши.
Фанатам группы понравился новый образ солистки. Они сразу начали сравнивать Сашу Зарицкий с британской певицей Адель.
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