В Голливуде расскажут, как жила известная певица

Киностудия Sony собирается снять фильм о жизни и творчестве Уитни Хьюстон. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Фильм о Уитни Хьюстон будет называться так, как одна из ее самых известных песен – «I Wanna Dance With Somebody».

– Уитни заставляет подняться с места и начать петь и танцевать! – заявила Николь Браун, руководитель подразделения TriStar студии Sony. – Энтони Маккарти передал это в прекрасном сценарии, осветив любимую певицу такой, какой раньше ее никто не видел – смешной, мятущейся, желанной, сложной и прекрасной.

Режиссером фильма выступит Стелла Мэгги, а сценарий байопика напишет автор «богемный рапсодии» Энтони Маккарти. Кто именно сыграет Уитни Хьюстон, пока неизвестно.

Премьера байопика «I Wanna Dance With Somebody» запланирована на 24 ноября 2022 года.

Фото: Getty Images

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