Новый каналG.spaceШОУМАНИЯДжамала даст первый концерт после рождения второго сына

Джамала даст первый концерт после рождения второго сына

Артистка готова вернуться на сцену

Украинская певица Джамала собирается дать первый open-air концерт после рождения второго сына Селима-Гирая. Состоится он 28 августа в 20:00 в столичном Ботаническом Саду им. Гришко. Также Джамала впервые выступит перед своими поклонниками с начала карантина, связанного с пандемией COVID-19.

Для концерта под открытым небом Джамала подготовила специальную программу, которая состоит из летних романтических композиций.

Напоминаем, что второго сына Джамала родила 19 июня. Родители назвали малыша Селим-Гирай.

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