Селебрити не стесняется своего тела после родов

Известная модель plus size Эшли Грэм появилась обнаженной на страницах августовского номера диджитал-выпуска журнала Elle. Звезду вместе с новорожденным малышом Айзеком снял человек модели – Джастин Эрвин.

На чувствительном снимке Эшли Грэм вместе с сыном лежит на белоснежной постельном белье. Модель вместе с сыном полностью обнажилась. Прикрыв своей рукой лицо малыша, звезда кормит сына грудью. В интервью для издания Elle она призналась, что до сих пор не перевела сына на искусственное питание.

На страницах издания знаменитая модель снялась полностью обнаженной и откровенно рассказала о родах, принятии своего тела и изменения, которые произошли с ней после появления ребенка. Грэм вместе с сыном Исааком появились в американской версии журнала Elle.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ashleygraham 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Он просыпается, может, раз или два за ночь, это максимум. Я чувствую себя отдохнувшей на 100%. Я не чувствую, что живу в агонии с мыслями «он не спал прошлой ночью». Но одновременно Айзек умеет кричать громче всех. Он думает, что это весело быть громче, чем мама и папа. И я все еще кормлю грудью, – рассказала Грэм.

Также Эшли призналась, что полюбила свое новое тело и назвала всех женщин супергероями.

– Когда я смотрю на мои новые растяжки и изменения, которые произошли с моим телом, это напоминает мне, что мы, женщины, все супергероини. Мне всегда напоминают, что наши тела были созданы для этого. Это такая прекрасная вещь, чтобы иметь возможность рожать, но я не осознавала этого раньше, – призналась модель.

Фото: Getty Images

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