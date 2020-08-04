Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКортни Кокс снова сыграет в фильме «Крик»

Кортни Кокс снова сыграет в фильме «Крик»

Актриса вернется к одной из самых известных своих ролей

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс сыграет журналистку Гейл Уэзерс в новом фильме «Крик». Об этом пишет издание Deadline.

Сама же актриса также подтвердила эту информацию. В своем Instagram она опубликовала видео с маской крика и подписью «Не могу дождаться возможности снова увидеть это лицо».

Также в роли полицейского Дьюи Райли вернется актер Дэвид Аркетт, бывший муж Кортни Кокс. Режиссерами станут Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетт.

Первая часть фильма «Крик» вышла в 1996 году. Режиссером четырех фильмов стал культовый мастер жанра Уэс Крэйвен, который умер в 2015 году.

Студия Paramount собирается представить «Крик 5» уже в 2021 году.

Фото: Getty Images

Читай также:

Без обид: Елизавета II позволила принцу Гарри и Меган Маркл вернуться к исполнению королевских обязанностей

Для глянца: Полностью обнаженная Эшли Грэм показала сына (ФОТО)

кортни кокс крик новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания