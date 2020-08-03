Netflix впервые снимет кино в Украине

Главной звездой проекта станет Жан-Клод Ван Дамм

Стриминговый сервис Netflix выбрал Украину для съемок своего нового фильма «The Last Mercenary» («Последний наемник»). О сотрудничестве договорилась международная кинокомпания Apple Tree, одним из создателей которой выступает Star Media.

Съемки фильма «The Last Mercenary» по большой части проходят в Киеве и немного в Париже. Продюсерами картины выступают основатели Apple Tree Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко.

– То, о чем вся украинская кино- и телеиндустрия еще год назад могла только мечтать, сегодня стало реальностью. Кинокомпания Apple Tree совместно с онлайн-кинотеатром Netflix запустили производство международного проекта «The Last Mercenary». Это захватывающий микс двух, популярных сегодня у зрителей, жанров – боевика и семейной комедии, – говорит сооснователь Apple Tree и продюсер Влад Ряшин.

Главную роль в фильме сыграет актер Жан-Клод Ван Дамм.

– «The Last Mercenary» («Последний наемник») — это невероятно захватывающий проект, который позволяет мне погрузиться в новый жанр. Я всегда был поклонником Жан-Поля Бельмондо и надеюсь перенять от него эстафетную палочку исполнения главных ролей в комедийных боевиках – естественно, в моем стиле. Сценарий Давида Шарона очень удачно объединяет в себе все эти элементы – красивую романтическую историю, много экшна и много юмора, – говорит Жан-Клод Ван Дамм. – Также, я очень рад работать не только с талантами нового поколения, такими как Альбан Иванов, Асса Силла и Самир Декацца, но также и вновь встретиться на экране с лучшими из лучших французских актеров, такими как Патрик Тимси (Patrick Timsit), Эрик Жюдор (Eric Judor), Миу-Миу и Валери Каприски».

Фильм «The Last Mercenary» расскажет о недавно назначенном начальнике штаба Александр Лазар, который решает провести аудит финансового состояния и обнаруживает странные денежные выплаты на имя некоего Арчибальда Аль-Махмуда, осуществляемые французским государством с 1992 года. Прекратив их одним росчерком пера, военный чиновник не подозревает, к каким фатальным и необратимым последствиям приведет нарушение тайных денежных обязательств правительства Франции по отношению к 25-летнему Арчибальду.

Дата премьеры «The Last Mercenary» пока не оглашается.

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