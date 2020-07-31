Герцогиня Сассекская проиграла иск против британских таблоидов

Жена принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против Mail on Sunday, который опубликовал ее частное письмо к отцу. Теперь она вынуждена заплатить 87 тысяч долларов, чтобы покрыть судебные издержки. Об этом сообщает Daily Mail.

Королевская чета обвинило издание в том, что оно нарушило авторские права и конфиденциальность королевской семьи. Но суд завершился для Меган проигрышем. Мол, Маркл не смогла доказать ухудшение отношений с отцом после публикации письма.

«Раскрытие их личностей для общественности на данном этапе слишком высокой платой, которую придется отдать за право преследовать в судебном порядке вторжения в частную жизнь», – заявили адвокаты Меган.

Также Меган Маркл не смогла добиться, чтобы имена ее подруг, которые анонимно дали показания в ее защиту, не разглашались. Журналисты обосновали это тем, что такие требования не соответствуют принципам открытого правосудия Великобритании.

Фото: Getty Images

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